Parte la riforma dell' Irpef | ecco il confronto tra le vecchie e le nuove aliquote Ok al milleproroghe | ecco cosa c' è

Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Soltanto 45 giorni per una separazione consensuale, massimo 14 mesi per quella giudiziale che ... (iodonna)

Martedì 28 novembre 2023, presso la Sala Zuccari del Senato, a Roma, si terrà la presenta zione del progetto promosso dalla Fondazione The Bridge , ... (ilgiornaleditalia)

Inizia oggi l’iter in Senato che porterà alla Riforma degli istituti tecnici e professionali . Il Governo, infatti, punta all’approvazione definitiva ... (orizzontescuola)

... di questo passo è possibile che l'effettiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l'entrata in ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ... (247.libero)

La "legge" Costa segue laCartabia sulla presunzione di innocenza. Frutto di ripetuti e ...rispetto ai meccanismi di trasparenza innestati con il rilascio di atti ai giornalisti dadegli ...... e non certo la classe lavoratrice che "beffa della storia - alla fine lo ha invotato, ... se bloccano lasulla febbre del litio e territori svenduti, si va al giudizio popolare. Contro ...Nuova Irpef, arriva il via libera del Consiglio dei Ministri. Il Cdm ha approvato definitivamente altri quattro decreti legislativi attuativi della Delega fiscale, provvedimenti che vanno ...Per l’anno prossimo è fatta: le aliquote Irpef si ridurranno dalle quattro attuali a tre. I primi due scaglioni verranno accorpati e sui redditi fino a 28mila euro si pagherà il 23%. A tre giorni dall ...