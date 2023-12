Parigi | l’uomo che ha ucciso la moglie e i 4 figli confessa | “Sentivo le voci che mi dicevano di fare del male”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 dicembre 2023)arrestato questa settimana a Meaux, nell’Ile de France, con l’accusa di aversuae i suoi quattroha riconosciuto la propria responsabilità, spiegando che “sentiva” che gli chiedevano di “del”. Lo ha rivelato oggi il procuratore Jean-Baptiste Bladier. La coppia stava insieme da 14 anni e si conosceva dai tempi del liceo, ha detto il pm Bladier.aveva precedenti per violenza contro laed è stato arrestato il 26 dicembre a Sevran. Il detenuto, identificato come Noé B., 33 anni, ha dichiarato durante gli interrogatori di “aver pugnalato a morte lae le duee” e di aver “annegato i suoi due”, come indicato dal ...