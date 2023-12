Pallanuoto | tutto facile per il Settebello | 21-6 a Malta nella prima giornata del Christmas Tournament

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Inizia bene il cammino delnelWater Polo, ultimo torneo della Nazionale italianadegli Europei.gara inaugurale della manifestazione gli azzurri hanno infatti superato agevolmente i padroni di casa maltesi per 21-6. Tra i marcatori spiccano i cinque gol di Fondelli e i tre a testa di Gianazza, Cane del capitano Di Fulvio. Il CT Sandro Campagna ha parlato così dopo la gara: “È stata una partita dove abbiamo commesso delle ingenuità difensive e questo è l’aspetto che non mi è piaciuto. Va bene poiil resto. L’atteggiamento è stato positivo, però in difesa dobbiamo essere molto più attenti”. SportFace.