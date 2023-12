Pallanuoto | Alessandro Campagna | “Le scelte per gli Europei saranno riferite al momento e non pregiudicheranno quelle per i Mondiali”

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il Settebello, forte di 18 elementi, si è spostato da Ostia a Malta, dove gli azzurriimpegnati nel “Malta Christmas Water Polo Tournament” da domani, giovedì 28 dicembre, a sabato 30. Al sito federale ha parlato alla vigilia il Commissario Tecnico, Sandro. Il programma del CT del Settebello: “E’ l’ultimo torneo prima deglie naturalmente giocheranno tutti, dopodiché cile, che comunqueale nonsuccessive per i. Voglio tenere sulla corda tutti i giocatori“. Sul torneo in programma a Malta: “La squadra è in salute, abbiamo lavorato molto bene in Sardegna e adesso cerchiamo di affinare l’aspetto tattico. Il ...