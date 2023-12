Palladino | «Sono un figlio di Napoli | sarà emozionante domani | molti amici verranno a vedermi»

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’allenatore del Monza Raffaeleè intervenuto in conferenza stampa prima della gara col. La conferenza di«So ora che farò cinquanta panchine in A, è una bella soddisfazione. Vogliamo fare una grande prestazione, affrontiamo i campioni d’Italia che hanno grandi giocatori. Ho visto una buona settimana, abbiamo lavorato bene e abbiamo voglia di fare punti. Dobbiamo ricominciare a fare bene. Voglio una squadra affamata di risultati». La sfida col? «, è la prima volta al Maradona. Ho affrontato tante volte ilda calciatore,undie ho vissuto li con la mia famiglia e gli. Il mio cuore è sempre lì....

In vista del match contro la Fiorentina, l'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza. Di seguito le dichiarazioni:... (calciomercato)

Commenta per primo Raffaeleha parlato in conferenza stampa della sfida che attende il suo Monza in casa del Napoli , ... Ho affrontato tante volte il Napoli da calciatore,un figlio di ..."Emozionante". La definisce così, Raffaele, la sua prima volta da allenatore a Napoli. Da Napoletano,spiega che "sì, sarà un'emozione diversa.un figlio di Napoli, lì vive la mia famiglia e cii miei amici. Nonostante io sia stato via tanto tempo, il mio cuore è napoletano e io mi ...Walter Mazzarri è stato interrogato anche sull'atteggiamento di Osimhen che a Roma ha rimediato un'espulsione ed ieri ha ottenuto dal club un permesso ...Alla vigilia di Napoli-Monza il tecnico del club brianzolo, tra l'altro di origini napoletane, Raffaele Palladino ha parlato così in conferenza stampa.