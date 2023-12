Palladino Io figlio di Napoli | Monza attento a ogni dettaglio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) "Ho visto una squadra che in settimana ha lavorato bene per giocare contro i campioni d'Italia", spiega il tecnico biancorosso- "Da napoletano è la prima volta che affronto ilda allenatore. Io sono undili c'è la mia famiglia, il mio cuore è per quella città, domani in

Sarà una giornata particolare per Raffaele Palladino che, nel giorno che precede il match contro il Napoli, ha parlato del suo ritorno in Campania ... (sportface)

Al di là di questo sarà anche una gara speciale, soprattutto per Raffaele: " Sono undi Napoli e ho vissuto lì con famiglia e amici. Il mio cuore è lì, da sempre. Sarà una bella ...: ' S arà un'emozione diversa. Sono undi Napoli, lì vive la mia famiglia e ci sono i miei amici. Nonostante io sia stato via tanto tempo, il mio cuore è napoletano e io mi sento ...Io sono un figlio di Napoli li c'è la mia famiglia, il mio cuore è per quella città, domani in tribuna ci sarà tutta la mia famiglia, figli compresi". Per Raffaele Palladino ovviamente quella di ...Il tecnico del Monza in conferenza si lascia andare alla vigilia della sfida del Maradona: "Sarà una bella emozione" ...