Palladino carico verso Napoli-Monza | “Domani affrontiamo i Campioni d’Italia | ma li metteremo in difficoltà”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Siamo giunti alla vigilia di, match valido per la 18ª giornata di Serie A. L’allenatore dei brianzoli, Raffaele, ha presentato il match in conferenza stampa. Ilospiterà al Maradona il. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria d’obbligo per evitare di distanziarsi ulteriormente dalle zone europee della classifica. Per farlo servirà una prestazione ordinata, visto che ilè sempre difficile da affrontare. L’allenatore del, ha parlato in conferenza stampa proprio del match in programmapresentain conferenza stampaalle 18:30 allo stadio Diego Armando ...