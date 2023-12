Padovan | “Pioli inadeguato È rimasto sulla panchina del Milan per caso”

... ma il silenzio che dai piani alti ha circondato il presente e soprattutto il futuro dinon ... a cominciare da quelle autorevoli di Giancarlosu questo sito, e un altro il distacco della ...... ma il silenzio che dai piani alti ha circondato il presente e soprattutto il futuro dinon ... a cominciare da quelle autorevoli di Giancarlosu questo sito, e un altro il distacco della ...L’attuale tecnico dei rossoneri è sempre più in bilico ma non è già saltato per motivi ben precisi. La fiducia in Stefano Pioli come allenatore a lungo termine del Milan sembra essere evaporata e i ve ...Stefano Pioli non è più “on fire”. Nella migliore delle ipotesi è “in bilico”, legato a quello che farà, o peggio non farà, il Milan contro il Sassuolo nell’ultima partita del 2023. In caso di sconfit ...