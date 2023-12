Padova | tenta di violentare una studentessa la notte di Natale | arrestato 27enne italiano

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Le ha offerto sostegno perché era rimasta sola sotto le festività, lontana dalla sua famiglia di origine. Ma quello che sembrava un innocuo invito a cena è diventato untivo di violenza sessuale, con tanto di foto scattate contro la volontà della vittima e usate per ricatti via Whatsapp. Unè statoperta violenza sessuale nei confronti di unalibanese di 20 anni, a. Due giorni prima della vigilia la vittima aveva conosciuto in rete il giovane,, che le aveva chiesto di incontrarla e si era offerto di farle compagnia durante le festività. La 20enne era rimasta da sola in città, non potendo rientrare per ilnel proprio Paese. La cena, il malessere di lei e iltivo di ...