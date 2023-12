Osimhen via da Napoli | ADL gli pagherà 27mila euro al giorno per giocare in Africa

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Victorha preso il volo verso la Nigeria in vista della prossima Coppa d’, lasciando dietro di sé un contratto da record. La scorsa settimana, Victorha apposto la firma sul suo nuovo contratto con il, del valore di 10 milioni dinetti a stagione. Una cifra che si traduce in un incredibile compenso giornaliero di circa, una delle retribuzioni più alte nel mondo del calcio. Il giocatore nigeriano, già considerato il perno offensivo chiave per la squadra di Mazzarri, sarà lontano dalla Campania per circa due mesi, durante i quali il presidente Aurelio De Laurentiis sarà chiamato a onorare il contratto stipulato. Una decisione che, se da un lato potrebbe mettere a dura prova le finanze del club, dall’altro sottolinea ...

