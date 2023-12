Osimhen e Anguissa via per la Coppa d’Africa | quali partite salteranno

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ultima partita dell’anno e poi ci sarà lasaranno assenti a lungo Quella di domani contro il Monza sarà l’ultima partita dell’anno. Il Napoli vuole trovare i tre punti nel tentativo di risalire la classifica, dopo la sconfitta contro la Roma. L’attacco per la sfida ai brianzoli sarà letteralmente decimato con le assenze per sfica die Politano e il recupero last minute di Jesper Lindstrom. Quella contro la Roma potrebbe essere stata l’ultima partita di Victorche, con la, sarà assente per lungo tempo. Il nigeriano è stato visto all’aeroporto di Napoli alle prime luci del mattino partire in direzione Parigi dove farà uno scalo prima di tornare in patria. Dopo il ...

Gli altri calcoli per le assenze diLa Coppa d'Africa si terrà tra il 13 gennaio e l'11 febbraio. Per il Napoli partiranno Victore Franck Zambo -, che giocheranno ...Anche il comportamento diche si è fatto espellere, per un fallo da dietro, evitabilissimo, ...può andare in Coppa d'Africa e Demme è in bilico. Hojbjerg del Tottenham C'è la ...Victor Osimhen è stato molto contento del permesso che gli accordato il Napoli per volare in anticipo in Nigeria.Il giocatore nigeriano sarà costretto a saltare una lunga serie di partite con il Napoli per partecipare alla Coppa d'Africa.