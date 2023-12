Orrore in Francia | l’uomo accusato di aver ucciso moglie e 4 figli confessa

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il 33enne sospettato die quattroil giorno di Natale a Meaux, inhato. Ha ammesso i fatti e ha detto di“sentito delle voci” che gli chiedevano di “fare del male”. Lo ha dichiarato il procuratore di Meaux Jean-Baptiste Bladier in un comunicato, come riporta la stampa locale, nel quale riferisce anche i risultati delle autopsie effettuate ieri. I corpi senza vita delle vittime sono stati trovati la sera di Natale dalla polizia in diverse stanze della casa dove viveva la famiglia. Le forze dell’ordine sarebbero state allertate dai vicini preoccupati di non vedere più la madre né i. Secondo i risultati delle autopsie la madre 35enne e lee di 10 e 7 anni sono state “vittime di ...

Orrore in Francia dove un’intera famiglia è stata massacrata. Autore della strage in cui hanno perso la vita quattro bambini e la madre , avvenuta a ... (lanotiziagiornale)

... sono stati trovati morti la sera di Natale in un appartamento a nord della. È stata aperta ... che hanno scoperto l'della strage familiare. La madre e le 2 figlie di 7 e 10 anni sono ...In queste poche parole che Nadine Coulibaly, la vicina di casa di Beatrice, continua a ripetere, c' l'e la tragedia, la strage di una famiglia. Anche gli agenti della scientifica, che da ieri ...Il 33enne sospettato di aver ucciso moglie e quattro figli il giorno di Natale a Meaux, in Francia ha confessato. Ha ammesso i fatti e ha detto di aver “sentito delle voci” che gli chiedevano di “fare ...Una squadra di volontari che lavora nel sud di Gaza si è riunita per aiutare i bambini sfollati in un campo profughi a Rafah a superare il trauma della guerra.