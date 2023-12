Oroscopo Gemelli 2024 | le previsioni da Fox a Branko | “Un anno cruciale”

Leggi su cultweb

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Vediamo come sarà l’delper i, con l’ausilio dei grafici preparati da Paolo Fox e svelati, come da tradizione, negli ultimi giorni dell’durante la trasmissione di Rai 2 I fatti vostri. Per il terzo segno dello zodiaco si prevede unaltalenante, con una seconda metà più solida, nel segno di Giove. L’entrata in favore del pianeta che prende il nome dalla più importante tra le divinità, sembra essere il vero punto di svolta di un’annata che si vivrà sempre nel dubbio e nell’incertezza; nella seconda parte dell’, però, sia lavoro che fortuna beneficerdi questo importante cambiamento astrologico, come ci spiega: “Per voiilrappresenta un...