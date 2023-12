Oroscopo Branko giovedì 28 Dicembre 2023 | Acquario nervoso

Leggi su zon

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’diper oggi,28Ariete Cari amici dell’Ariete, prestate attenzione: possibile qualche polemica di troppo in amore. Ultimamente siete particolarmente suscettibili. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere delle proposte interessanti. Toro Secondo l’di oggi, una persona carina potrebbe bussare alla vostra porta, è il momento di abbandonare ogni remora e lasciarsi andare ai sentimenti. Gemelli Cielo interessante per le coppie, progettate qualcosa di bello insieme al partner! Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento di compiere passi azzardati, stringete i denti. Cancro Amici del Cancro, avete voglia di tornare a provare emozioni autentiche e quest’oggi potreste essere accontentati. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo ...