Oriana svela perché ha chiuso con Daniele | quali sono i motivi che l’hanno costretta ad allontanarsi – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 28 dicembre 2023)Marzoli eDal Moro silasciati forse per la cinquantesima volta. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 7, la coppia ha dato il peggiore spettacolo di sempre, mostrandosi come una coppia tossica e – chiaramente – inadatta a creare dinamiche positive, rispettose e durature.haconAlcuni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.