Organico aggiuntivo ATA PNRR e Agenda Sud | informativa al Ministero Il punto della situazione con Raimondo Uil Scuola Rua

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Si è tenuta oggi, giovedì 28 dicembre, aldell'Istruzione e del Merito, l'sindacale sugli incarichi temporanei del personale ATA in riferimento adSud e all'. L'articolo .

145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili è ... (247.libero)

... anche al fine di rendere stabile l'attuale', ha concluso il sindacato capitanato da Giuseppe d'Aprile. Quanti ATA sono stati assunti con Agenda Sud Come abbiamo scritto , sono ...Si tiene oggi, giovedì 28 dicembre, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'informativa sindacale sugli incarichi temporanei del personale ATA in riferimento ad Agenda Sud e all'PNRR. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione dopo i recenti interventi normativi. In collegamento, al termine della riunione, ci sarà Pasquale Raimondo , rappresentante ...Oggi, 28 dicembre, si è tenuta, al ministero dell’Istruzione e del Merito, un’informativa sugli incarichi temporanei del personale ATA, organico PNRR e Agenda Sud. I sindacati Flc Cgil e Uil Scuola ha ...Si tiene oggi, giovedì 28 dicembre, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'informativa sindacale sugli incarichi temporanei del personale ATA in riferimento ad Agenda Sud e all'organico PNRR.