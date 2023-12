Ordine d’arrivo sci alpino | risultati discesa Bormio 2023 | trionfa Sarrazin | 6° Casse | 5 italiani a punti

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Lamaschile sulle nevi di, valevole come gara della Coppa del Mondo-2024 di scivede il successo del francese Cyprien, primo in 1’50?73, davanti all’austriaco Marco Odermatt, secondo con un distacco di 0?09, ed al canadese Cameron Alexander, terzo con un ritardo di 1?23. In casa Italia il migliore è Mattia, sesto a 2?15, mentre Florian Schieder termina 14° a 2?67, con Pietro Zazzi 18° a 2?84. Vanno aanche Christof Innerhofer, 29° a 3?34, e Guglielmo Bosca, 30° a 3?35, mentre non ce la fanno Giovanni Franzoni, 34° a 3?74, Nicolò Molteni, 35° a 3?76, e Dominik Paris, 53° a 6?72. Nella classifica generale lo svizzero Marco Odermatt si riprende la vetta con 536, a +72 sull’austriaco Marco Schwarz e + ...