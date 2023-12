Ordine Architetti Perugia | iniziativa di fine anno a Spello

(Di giovedì 28 dicembre 2023)diper l’degliPPC diche ha collaborato nell’organizzazione della proiezione del film “My Architect. Alla ricerca di Luis Kahn”, in programma venerdì 29 dicembre alle ore 20,30 nell’aula multimediale della Villa dei Mosaici di. L’evento è inserito nella rassegna “Eventi cinematografici”, nata da Villa di Mosaici e Cineclub Astr/azioni di Foligno e promossa da Athena PromaKos nel contesto degli eventi di “Autunno al museo” di. Con l’occasione sarpremiati glicon 25 o 50 anni di iscrizione, ci sarà la visita guidata alla Villa dei Mosaici ed un brindisi di. il Giornale dell'Umbria - il giornale on ...

... in qualità di Ministro per gli Affari Speciali è tra gliche dietro le quinte ... tradizionalista e legalitaria del partito: da ministro degli interni è fautore di una politica die ...Il teatro Goldoni di Bagnacavallo ha ospitato, subito prima di Natale, l'evento del centenario dell'degli, dedicato al tema dell'alluvione, con lo spettacolo di Matilde Vigna 'Una riga nera al piano di sopra'. Per proseguire le celebrazioni del centenario e la riflessione sull'...Il teatro Goldoni di Bagnacavallo ha ospitato, subito prima di Natale, l’evento del centenario dell’Ordine degli Architetti, dedicato al tema dell’alluvione, con lo spettacolo di Matilde Vigna “Una ri ...Un nuovo rifugio Graffer al Grostè. La SAT il 22 dicembre ha aperto il bando di concorso per la riqualificazione e l’ampliamento del rifugio. ll bando è online al sito dedicato: ...