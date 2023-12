Orafo ucciso a bastonate dal figlio | 35enne fermato in Gallura

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Omicidio in Sardegna. Un uomo di 35 anni, Michele Fresi, hail padre la scorsa notte con un bastone raccolto da terra all'esterno di un locale ad Arzachena, in. L'episodio è avvenuto intorno all'1:30 in viale Costa Smeralda dove ilstava trascorrendo la serata.

