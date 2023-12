Operazioni M&A in frenata | pesano tassi e tensioni geopolitiche

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Le transazioni societarie sono crollate al di sotto dei 3mila miliardi di dollari per la prima volta in una decina di anni, a causa dell’impatto negativo prodotto dall’aumento died’interesse e dalle. E’ quanto riporta il Financial Times, citando i dati sull’attività di M&A del London Stock Exchange. Il volume di transazioni ai minimi da 10 anni Più in dettaglio, quest’anno sono state effettuate a livello globale transazioni per un valore di circa 2.900 miliardi di dollari, ai minimi dal 2013 ed in calo del 17% rispetto al 2022. È stata anche la prima volta dal 2008-2009 che il valore delleannunciate è sceso di oltre il 10% per due anni consecutivi. L’Europa ha mostrato il calo più marcato, registrando un decremento del 28% annuo, mentre la regione Asia-Pacifico ha riportato ...