Operazione della Municipale | denunciati due parcheggiatori abusivi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano i controlli sul territorioPoliziaper contrastare il fenomeno dei. Due le persone deferite all’autorità giudiziaria che ora rischiano una pena da 6 mesi a un anno e l’ammenda da 2.000,00 a 7.000,00 euro. Difatti, gli agenti hanno sorpreso due italiani di anni 46 e anni 42 a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, dopo che gli stessi erano stati già sanzionati per aver esercitato la medesima attività rispettivamente per quattro e due volte. Per i due è scattata la denuncia penale in stato di libertà, ai sensi dell’art. 7, comma 15 bis, del CodiceStrada per “esercizio di attività di parcheggiatore abusivo dopo essere già stato sanzionato con provvedimenti definitivi”. “I controlli effettuati sul ...