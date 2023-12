Omicidio Bari | fermato cognato dell' uomo ucciso in strada Ipotesi eredità contesa

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Potrebbero esserci dissapori economici di famiglia dietro all'di Nicola Ladisa, l’42ennea colpi di arma da fuoco nella mattinata di oggi, 28 dicembre, a, in via Canonico Bux, nel quartiere Libertà. Le forze'ordine hannoil suo presunto killer: è il maritoa sorella a essere accusato divolontario. Sullo sfondoa vicenda c’è infatti un’che ha coinvolto tutta la famiglia, quella lasciata ai figli dal padre di Ladisa, morto qualche settimana fa. Appartamenti, il garage in via Babudri dove lavorava la stessa vittima, un lido balneare nel quartiere di Palese. Ladisa era in sella a una moto quando è stato raggiunto – al torace e ...

21.00,fermato presunto killer E' il 34enne Daniele Musciacchio il presunto killer del 42enne Nicola Ladisa, detto "Napoleone", ucciso in mattinata a, in via Canonico Bux. L'uomo è stato ...... l'uomo di 42 anni ucciso questa mattina in via Canonico Bux a. Si tratta del 34enne Daniele ... Il 34enne fermato risponde divolontario. .È stato sottoposto a fermo il presunto killer di Nicola Ladisa, l’uomo ucciso questa mattina in via Canonico Bux a Bari. Si tratta del 34enne Daniele Musciacchio, marito della sorella della vittima. I ...Daniele Musciaccio arrestato per l'omicidio di Nicola Ladisa: Un conflitto per l'eredità familiare a Bari culmina in tragedia.