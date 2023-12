Oltre 100 miliardi Foti | il governo ha provato a salvare il salvabile sul Superbonus

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Alla fine ilc'è, ma con una misura ad hoc varata nell'odierno Consiglio dei Ministri dalla maggioranza per tamponare la spesa di denaro pubblico concepita originariamente dalConte II. A spiegare il provvedimento adottato Giorgia Meloni&Co ci ha pensato il deputato di Fratelli d'Italia Tommaso, che nello studio di Rete 4 di Stasera Italia l'ha definito come un tentativo di “il”. In che senso? “Sule anche sul bonus Facciate le previsioni erano molto differenti. Siamo arrivati a uno sforamento complessivo di100di euro rispetto alle stime. Questo deve fare riflettere anche su come la norma fosse stata scritta, perché se fosse stato previsto un plafond da non superare oggi non ...