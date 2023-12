Nuovi comandanti per Xi Mari profondi e dialogo con Washington

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il leader cinese, Xi Jinping, ha nominato nei giorni scorsi dueche servono a riequilibrare la catena operativa dopo il profondo repulisti dei mesi scorsi, a creare figure dicon le controparti americane, a dettare il passo delle attività strategiche dell’Esercito di Liberazione Popolare. Xi, che è a capo della Commissione Militare Centrale del Partito Comunista Cinese, ha promosso Wang Huquan e Hu Zhongming a generale e ammiraglio con una prassi tipica degli organismi partitici: l’avanzamento di grado e carriera arriva entro la fine dell’anno solare per permettere di avere un anno in più nel curriculum. Siamo davanti a un “carrer fast-track”, ossia a una rapida scalata all’interno dei gangli militari attraverso vie preferenziali. I due piacciono a Xi, che ha anche necessità di farselo piacere senza alterare ...

Per Legambiente è fondamentale individuare 'immediatamentesbocchi per i rifiuti, evitando ... Il sindaco Roberto Gualtieri ha sentito il prefetto Lamberto Giannini e inazionale e ......è stato ottenuto rappresentiamo la massima gratitudine a tutte le figure politiche e ai-... arrivanopompieri Lo spettacolo della Basilica di San Simplicio illuminata di rosso per ...Ryu Ga Gotoku Studio ha condiviso nuove informazioni e immagini per Like a Dragon: Infinite Wealth, introducendo il minigioco dei Sujimon.