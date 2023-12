Nuova vita per il palaMaggiò | siglata l’intesa con Rino Manna | ecco il palaBCC

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCome l’Araba Fenice, anche ilrisorgerà dalle sue ceneri: dopo anni di abbandono, degrado e atti vandalici la struttura di Castel Morrone acquistata da, patron del PALAPARTENOPE, il tempio della musica più famoso del sud Italia, e dai soci della PSB nota società di consulting e formazione che cura gli interessi delle aziende a 360°, avrà finalmente degli abiti nuovi e soprattutto un nome di grande risonanza “”. La BCC Terra di Lavoro, si è resa disponibile a supportare finanziariamente la proprietà nel progetto di ristrutturazione, che permetterà al palazzetto di diventare la più grande struttura per eventi del sud Italia. “È un enorme piacere per noi della BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli – così Roberto Ricciardi Presidente del C.d.A. – contribuire a ...

Antonino Spinalbese è un fotografo, imprenditore ed ex hair stylist di 28 anni di Torre del Greco, noto per essere stato il fidanzato di Belen ... (iltempo)

...si parla anche di accessori che ne circondano il lancio e ne connotano l'intero ciclo di: non ... È emersa, infatti, unacover ufficiale Apple Vision Pro nelle nuove registrazioni di brevetto ...L'opera ha poi anche ispirato una sceneggiatura teatrale e il film Tutta ladavanti di Paolo ... scopri di più sullaapp di Meta e seguici! L'anno sta per finire: ecco le nostre classifiche ...Secondo Soldatov e Borogan, dopo le difficoltà legate all’invasione dell’Ucraina, i servizi segreti di Mosca si stanno sempre più affidando a cittadini stranieri. Come nel caso dell’estradizione dall’ ...Emergency lancia la campagna di fine anno “Uomo in Mare”, una comunicazione firmata da Ogilvy e prodotta da The Family che punta a diffondere il messaggio che ruota attorno all’importanza dei ...