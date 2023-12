Nuova Lancia Ypsilon | il posteriore è un omaggio alla Stratos che trionfava nei rally – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un pezzovolta, un indiziovolta, come in tutti i gialli che si rispettino, comincia a prendere forma laY, il primo tassello del Rinascimento del marchio italiano, quello che porteràcostruzione di una gamma rinnovata – dal 2026 solo con prodotti elettrici – con l’arrivo sul mercato di tre modelli completamente nuovi, il primo dei quali è proprio la Y, figlia del concept Pu+Ra HPE. Solo che, a differenza dei thriller letterari-cinematografici, il terzo indizio, seguito a ruota dal quarto, non genera un prova conclamata di una responsabilità che nella fattispecie è traducibile nella visione completa del vettura, attesa per febbraio 2024 (nell’edizione limitata Cassina, 100% elettrica in 1906 unità numerate e certificate) . Piuttosto accresce la suspense nella costruzione ...