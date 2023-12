Nosate Morto in un incidente Nicolò Sposaro cuoco dell’osteria La Briciola

Nicolò era anche un apprezzato cuoco dell'osteria La Briciola di. Il conducente èpochi minuti dopo il violento impatto per le gravissime ferite riportate. Il passeggero, un ...Una vita divisa tra lavoro, famiglia e amore per l'Inter quella di Nicolò Sposaro, il 22enne di(nell'hinterland milanese)nel tragico incidente avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre sulla superstrada 336 per Malpensa, all'altezza dello svincolo di Buscate Nord. Il giovane ...Un tragico incidente stradale ha avuto luogo sulla statale 36 in direzione Malpensa all'uscita di Buscate nord. Un ragazzo di 22 anni, originario di Nosate, è morto e un 19enne di Boffalora Ticino è r ...Milano, lo scontro sulla strada statale 336 direzione Malpensa alle 2.10 di notte. Oltre all’ultras nerazzurro, a bordo dell’Audi anche un terzo passeggero miracolosamente illeso ...