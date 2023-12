No! Questo adesivo di Zelensky “mendicante” non è stato applicato in un supermercato a Parigi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Circolano due immagini in cui si vede un presuntodel presidente dell’Ucraina Volodymyrattaccato alla vetrina di un negozio Franprix, catena di supermercati francese. Tuttavia, l’immagine è un fotomontaggio, vediamo nel dettaglio perché. Per chi ha fretta: Circola un’immagine che mostra undiattaccato a una vetrina delfrancese Franprix. L’immagine è un fotomontaggio. La presunta notizia è stata smentita dalla stessa catena di supermercati. Analisi Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge: Sulle porte di un negozio francese aè apparso uncon, che guarda dentro il negozio, ma non può ...

Incaso il suo personaggio è sotto scacco, anzi sotto processo, nel corso della sua carriera ... Mai incontrare i propri idoli,"Con lui è stato diverso. È quel tipo di persona che non gira ...... però, vedere una nuova versione di James Bond , magari una più giovane rispetto al navigatko ed esperto agente segreto fino amomento visto al cinema: DopoTime To Die (2021), con cui ...Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, ha ribadito il suo no alla proroga del Decreto Crescita: "Le ragioni del nostro no sono legate non certo ad interessi economici, ...«Per buona parte dell'anno 2022 non ho percepito alcun reddito. Perché da inizio 2021, quando mi sono dimesso da Presidente del Consiglio, ho svolto attività politica con ...