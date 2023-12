No! Queste foto non smentiscono le missioni su Marte

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ci avete segnalato diverse condivisioni (per esempio qui, qui e qui) che tra il serio e il faceto insinuano come le immagini trasmesse dalle sonde robotiche susarebbero dei falsi creati in appositi set cinematografici, similmente a quel che fanno certi negazionisti degli allunaggi, o dellelunari recenti. Cosa mostrano realmente le immagini oggetto delle recenti condivisioni? Per chi ha fretta: Alcunecondivise su Facebook sembrano mostrare un set cinematografico suallo scopo di simulare le finterobotiche sul Pianeta rosso. In realtà sonorese pubbliche da tempo dall’Esa. Si tratta di immagini relative ai test svolti a Terra in apposite aree denominate Mars Yard. Analisi La condivisione del presunto set cinematografico su ...

