Nicola Ladisa | l' uomo ucciso a colpi di pistola in strada

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sparatoria in pieno giorno nel quartiere Libertà di Bari., 42enne barese, è morto a seguito di alcunidiesplosi in via Canonico Bux, nelle vicinanze della chiesa del Redentore. In base a una prima ricostruzione, l', attorno alle 9.30 di oggi, sarebbe stato...

Sparatoria in pieno giorno nel quartiere Libertà di Bari., 42enne barese, è morto a seguito di colpi di pistola esplosi in via Canonico Bux, nelle vicinanze della chiesa del Redentore. In base a una ricostruzione, l'uomo, attorno alle 9.30, ...Altra sparatoria a Bari, questa volta nel quartiere Libertà. Nella mattinata di oggi 28 dicembre, poco dopo le 9, è stato ucciso a colpi di pistola il 45enne, detto Napoleone, in via Canonico Bux, vicino al Redentore. Sarebbero sette i colpi sparati. La vittima era in sella alla sua moto, quando è stato freddato. Sul posto sono subito ...BARI - Questa mattina, nel quartiere Libertà di Bari, si è verificata una violenta sparatoria che ha portato alla morte di Nicola Ladisa. L'uomo di 45 anni è stato colpito da quattro colpi di pistola ...Nicola Ladisa, soprannominato Napoleone, è stato ferito in un agguato nel quartiere Libertà a Bari. Gli agenti della scientifica indagano sull'episodio, coordinati dal sostituto procuratore Federico P ...