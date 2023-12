Neymar festeggia con le stampelle sulla crociera extra lusso VIDEO

(Di giovedì 28 dicembre 2023) È salpata da Santos lo scorso martedì l26 dicembre apiù pazza del Brasile che si concluderà il 29 nel porto di Rio de Janeiro. Nel mezzo del viaggio ci sarà però una tappa nella località brasiliana di Buzios. .La nave Preziosa della MSC crociere farà questo tragitto nel tempo di 3 giorni e 3 notti. Ci saranno le 1700 cabine, ma anche i ponti con ristoranti, bar, intrattenimento e in più ben 3 piscine all’aperto, oltre a un teatro, una sala bowling e addirittura un casinò e un parco acquatico con scivoli lungo ben 120 metri. Ma soprattuto ci sarà. Il nome dell’evento infatti è “Ney em alto mar”, iniziativa che ha come protagonista proprio il campione brasiliano, oggi in forza all’Al-Hilal ma fermo da ottobre a causa della rottura del legamento crociato. L’annuncio dellaera arrivato prima dell’estate quando ...

l'amore che viene dalla maggior parte del tuo paese. Salirai in cima @neymarjr! E che ... chiedo che mandino energia positiva per la Seleaao, per, per Danilo e per tutti i ...La squadra di Pochettino, che è andata a segno anche conal 31 e Di Maria al 67 , ha chiuso al primo posto la Ligue 1 con 86 punti e 90 reti segnate. OMNISPORTNeymar, alle prese col grave infortunio al ginocchio, ha ricevuto un regalo da mezzo milione di dollari nella crociera di tre giorni per… Leggi ...Fa discutere, in Brasile, una crociera di cui Neymar è l'attrazione principale. Dall'iniziativa, che dovrebbe durare tre giorni e contare sulla partecipazione di 4. (ANSA) ...