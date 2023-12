Neymar attrazione principale in crociera | fino a 870 euro per trascorrere due giorni con l' asso brasiliano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Fa discutere, in Brasile, unadi cuiè l’. Dall’iniziativa, che dovrebbe durare tree contare sulla partecipazione di 4.300 persone, gli organizzatori si aspettano di ricavare circa 20 milioni di reais (3,7 milioni di). Il pacchetto più economico per godersi «72 ore di audacia e gioia con uno dei più grandi idoli del calcio», costa 4.700 reais...

Fa discutere, in Brasile, una crociera di cuiè l'principale. Dall'iniziativa, che dovrebbe durare tre giorni e contare sulla partecipazione di 4.300 persone, gli organizzatori si aspettano di ricavare circa 20 milioni di reais (...... una vacanza in mare che avrà come principalel'ex giocatore del Paris Saint Germain. Tre feste La crociera, organizzata dalla compagnia MSC, vedrà la presenza di, di alcuni suoi ...Fa discutere, in Brasile, una crociera di cui Neymar è l’attrazione principale . Dall’iniziativa, che dovrebbe durare tre giorni e contare sulla ...Fa discutere, in Brasile, una crociera di cui Neymar è l'attrazione principale. Dall'iniziativa, che dovrebbe durare tre giorni e contare sulla partecipazione di 4. (ANSA) ...