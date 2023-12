Nettuno | petardo gli esplode in mano | 40enne perde tre dita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 dicembre 2023), stazione centrale. L’antivigilia di Natale diventa un incubo per unchetredellaa causa di un, antivigilia di Natale. Mentre tutti si preparano a festeggiare il primo di tanti giorni “rossi”, unfa i conti con l’imprevisto. Si trova alla stazione centrale died è indaffarato con un. Un modo come un altro per festeggiare momenti importanti che stanno per arrivare, anche se non tutti condividono i modi e la maniera. Quello che resta fuori dal campo della soggettività è un lancio programmato dela poca distanza dalla panchina dove era seduto. Sembra andare tutto secondo i piani: accensione, lancio e mini esplosione. Se non ...