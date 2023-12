Neonata di 3 mesi morta a Boscotrecase dopo una crisi respiratoria | il Pronto Soccorso chiuso da 3 anni | due pediatri indagati

Le persone uccise nella foresta erano un uomo di 32 anni e la figlia, unadi due. Per quegli omicidi inizialmente non era stato trovato un responsabile, ma poco dopo l'attacco all'...Bimba di tremorta per una crisi respiratoria. Arrivata troppo tardi in ospedale a Castellammare mentre il papà si era diretto a Boscotrecase ed era stato mandato via perché lì il pronto ...Bimba di tre mesi morta per una crisi respiratoria. Arrivata troppo tardi in ospedale a Castellammare mentre il papà si era diretto a Boscotrecase ed era stato mandato via perché lì il pronto soccorso ...Mentre l'influenza sembra essersi avvicinata al raggiungimento del picco di stagione, con i pronto soccorso della Lombardia presi d'assalto, quello del virus respiratorio sinciziale, ...