Neo-immessi in ruolo | l’ambiente INDIRE | come si accede? Cos’è il CIE? Come si documenta un laboratorio? Alcune FaQ

Docenti neoimmessi in ruolo 2023 /24, compresi coloro che sono stati assunti negli anni precedenti e h anno rinviato o coloro che non lo h anno ... (orizzontescuola)

Nella nota del 27 novembre si chiarisce che i docentiin ruolo con decorrenza giuridica 01.09.2023 ed economica 01.09.2024 nella seconda procedura di surroga di cui all'Avviso di questa ...... "Per essere riusciti a rinforzare il gruppo con giovani pieni di voglia di mettersi in discussione sui terreni di gioco." Ai colleghi: Desirè Falcone, Alessandro Ferrari, Felice ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Lamezia Terme - La Sezione Aia di Lamezia Terme ha immesso nel proprio organico 10 nuovi arbitri, tra i quali figurano una ragazza e un ragazzo che ha scelto di tesserarsi grazie alla possibilità del ...