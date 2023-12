NBA | risultati della notte 28 dicembre | Kevin Durant | tripla doppia d’oro per i Suns Vincono Bucks e 76ers

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sei le partite disputate nell’ultimaNBA, caratterizzate da una buonissima produzione offensiva da parte delle superstarlega nonché da una fase nella quale ne stanno succedendo di parecchi colori: da Aaron Gordon morso da un cane (con 21 punti di sutura a viso e mani) agli Atlanta Hawks che segnano almeno 100 punti da 87 partite, ma non è un dato di chissà quale rilevanza se parametrato poi aieffettivi. Entrando in campo, ecco che i Toronto Raptors (12-18) passeggiano per 102-132 sui Washington Wizards (5-25), con appena 4’40” giocati da Danilo Gallinari del quale si possono immaginare i livelli di insoddisfazione per la situazione in cui si trova. Per i canadesi 26 di OG Anunoby, 22 e 11 assist di Pascal Siakam, 20 e 12 rimbalzi di Scottie Barnes. I Philadelphia(21-9) vanno a vincere sul ...