NBA 2023 2024 | tripla doppia di Durant nel successo dei Suns | vincono Milwaukee e Philadelphia

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nelle sei partite valide per la regular season NBAandate in scena nella notte italiana, spicca ildei Phoenixai danni degli Houston Rockets per 129-113. A prendersi la scena è stato un ispirato Kevin, capace di mettere a referto unada 27 punti, 10 rimbalzi e 16 assist. Non ha deluso neppure Giannis Antetokounmpo (32 punti e 10 rimbalzi), che insieme a Middleton (27 punti e 10 assist) ha trascinato alla vittoria iBucks, capaci di mandare al tappeto i Brooklyn Nets per 144-122. I76ers sanno vincere anche senza Joel Embiid e l’hanno dimostrato superando per 112-97 gli Orlando Magic: decisivi Maxey, Harris e Melton, autori di circa il 70% dei punti totali di ...