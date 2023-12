Nave greca diretta in Ucraina centra una mina | Esplosione e feriti

Il grande ruolo svolto dai doni nella cultura, spiegherebbe così perché proprio un regalo - ... Le cronache narrano che lache trasportava Annone (la bestia fu chiamata così in onore del ...Secondo quanto ricostruito dalle due organizzazioni, la Guardia costieranon avrebbe ... nonostante i chiari segnali di pericolo in cui versava la. Il sovraffollamento, da un lato, e l'...Il Gruppo Moby ha preso in consegna dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard, Moby Legacy, l'arrivo in Italia per fine gennaio ...Le maggiori compagnie di navigazione non passeranno più dal canale di Suez per evitare il rischio di attacchi terroristici. La ginevrina Msc, la tedesca Hapag Lloyd, la danese Maersk, la… Leggi ...