Nave colpita da una mina russa | tensione nel Mar Nero | cosa succede

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 26 dicembre, in diretta. L'esercito di Kiev si ritira da Marinka. Shoigu: «Raggiunto l’obiettivo 2023 ... (corriere)

La nave militare da sbarco Novocherkassk affondata in Crimea da Kiev è stata colpita da missili guidati lanciati da un aereo in una base nella città ... (ilsole24ore)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 26 dicembre, in diretta. L'esercito di Kiev si ritira da Marinka. Shoigu: «Raggiunto l’obiettivo 2023 ... (corriere)

La Russia ha conferma to martedì che una delle sue navi è stata danneggiata in un attacco ucraino in Crimea. Leggi (internazionale)

Questo è tratto da un articolo della BBC: Unachimichiera in navigazione nell'Oceano Indiano è statada un drone lanciato dall'Iran sabato, secondo le autorità militari statunitensi.... ...... - Attacco arussa, numerosi dispersi - Botta e risposta tra Erdogan e Netanyauh - Incendio Malagrotta, indagine per rogo doloso - In Italia 434 pedoni uccisi nel 2023 - Morta anzianada ...L'attacco alla nave da guerra russa Novocherkassk nel porto di Feodosia, in Crimea, ha alzato la tensione al Cremlino che ora, attraverso il suo portale di propaganda, minaccia ritorsioni nei confront ...Una guerra asimmetrica, dove l’invasore ha l’unico scopo di piegare e straziare il morale della popolazione civile ...