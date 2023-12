(Di giovedì 28 dicembre 2023)con unacardiaca,Micarone si è arreso a una cardiopatia a soli 4, durante le feste di. Pescara ora piange il suo “piccolo guerriero”. La cardiopatia congenita che lo affliggeva dalla nascita è stata irreversibile.si è spento nell’ospedale di Pescara, dov’era ricoverato. Il personale medico che ha seguito tutto il suo percorso di vita lo ha accudito anche negli ultimi istanti. Il loro dolore, però, può solo accompagnare quello dei genitori Simone e Roberta, del fratellino Carlo.Leggi anche: Investì bimbo di 5, Matteo Di Pietro non farà un giorno di carcere. La famiglia ha ricevuto il conforto di parenti e amici, in visita alla camera ardente allestita in ospedale. I funerali del bambino si ...

"Questi negoziati non sono limitati dal tempo. Possono essere condotti fino alla completa sconfitta e resa delle truppe di Bandera della". La Russia non ha mai respinto nessun negoziatol'Ucraina. A dirlo, in un'intervista rilasciata a Ria Novosti, è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. 'I ...Isaak Liptzin èa San Francisco nel 1990. Quando aveva due anni i genitori decisero di trasferirsi in Italia, a Como, non per motivi di lavoro ma come scelta di vita,l'idea di trascorrere ...Belen Rodriguez è da poco arrivata in Argentina con lei sono presenti anche i suoi due figli, il nuovo amore Elio Lorenzoni, la sorella Cecilia e altri familiari. Di recente la ...Si chiude un anno ricchissimo e uno snodo fondamentale per l'industria dei videogiochi: analizziamo le personalità più importanti che sono emerse nel corso del 2023.