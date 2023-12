Natan | visita a Villa Stuart | Ecco la diagnosi ufficiale

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ladell’infortunio didopo la: i dettagli sulla lussazione alla spalla del difensore del Napoli. Brutte notizie per il Napoli e per. Il difensore brasiliano, infortunatosi nell’ultimo match di campionato, si è sottoposto oggi aspecialistica a. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare di terzo grado alla spalla destra, come comunicato dalla società azzurra tramite una nota. Il 21enne verdeoro è stato accompagnato dallo staff medico del Napoli, nello specifico dal dottor Canonico. Dopo la, è stato stabilito cheseguirà una terapia ...