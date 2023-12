Natan | la visita a Roma conferma il lungo stop | la reazione social del difensore

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Non c’è pace in casa Napoli dopo le vicende delle ultime settimane. L’ultima news negativa riguarda l’entità dell’infortunio patito da. Ancora problemi per mister Walter Mazzarri, a poche ore dall’annuncio del possibile recupero di Stanislav Lobotka. Secondo quanto comunicato dalla SSC Napoli infatti, i tempi di recupero del centrale brasilianopotrebbero dilatarsi alquanto. Gli ultimi aggiornamenti. Infortunio, il comunicato del Napoli Ennesima batosta patita all’ombra del Vesuvio, secondo quanto comunicato dalla SSC Napoli., infortunatosi ala spalla dopo una violenta e rovinosa caduta sul finale del match contro la, sarebbe infatti statoto quest’oggi in quel di Villa Stuart, con il referto tutt’altro che positivo.ta la ...