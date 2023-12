Natan | confermata la lussazione di terzo grado | prossima visita tra un mese

(Di giovedì 28 dicembre 2023) E’ arrivata la diagnosi per l’infortunio di. Il difensore brasiliano ha riportato unaacromion claveare die verrà rito tra un. Il comunicato della società: “Accompagnato a Villa Stuart dal Dottor Canonico,si è sottoposto aspecialistica che ha confermato laacromion-claveare di. Il difensore azzurro farà terapie e verrà rito tra un”. Mazzarri ha anticipato la società parlando dei tempi lunghi di recupero perin conferenza: Già sa come strutturare il lavoro dopo il Monza? Mazzarri: «ha une mezzo di recupero. Gli ...

Luca 1,26 - 27 'Il Signore è con te': sono queste le parole che il profetarivolge a Davide, '... Genesi 3,15), per essere lo spazio della salvezza: la grande promessasu Davide, nella ...... che scenderanno in campo ancora con Meret tra i pali e ladifesa a 4 capitanata da Di Lorenzo e guidata anche da Rrahmani, Juan Jesus ecome terzino sinistro data la prolungata ...I timori sono stati confermati: come confermato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, dopo la visita di questa mattina a Villa Stuart insieme con il Dottor Canonico, per Natan è ...Natan, accompagnato a Villa Stuart dal Dottor Canonico, si è sottoposto a visita specialistica che ha confermato la lussazione acromion claveare di terzo grado. Il difensore azzurro farà terapie e ver ...