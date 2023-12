Natale | regali indesiderati e orribili? Ecco come guadagnarci in pochi minuti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “Basta il pensiero”. Pacchi, pacchetti e pacchettini che, alla fine, si trasformano esattamente in quello: un piccolo “pacco” di. Nel senso che non ti piace. Ne avresti fatto a meno, avresti comprato qualcosa d'altro, parliamoci chiaro: ti ha entusiasmato di più la carta brillanti nata con cui era confezionato (ci hai pure sperato) del suo contenuto. Faccia di tolla, sorriso di circostanza, mica vuoi urtare la sensibilità di chi hai davanti: «Grazie, non dovevi». Ma non dovevi sul serio. Un paio di ciabatte, rigorosamente in plastica, a forma di aragosta (sì, esistono sul serio). Tre cetrioli di vetro che, però, sono delle palline per l'albero “glamour” del 2023, con tanto di cappellino alla Santa Claus (idem). L'ennesimo paia di guanti (in lana, nero) con l'ennesima sciarpa (in lana, nera) e, ma solo per i più (s)fortunati, abbinato all'ennesimo cappellino (in ...