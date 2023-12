Napoli senza Osimhen | è già partito per la Nigeria | il motivo

Per il prossimo hanno si prospetta una piccola rivoluzione per il Napoli . Elmas dovrebbe andare al Lipsia, ma potrebbe non essere l’unico a lasciare ... (ilnapolista)

Dopo la sconfitta contro il Bologna in Serie A (una settimana dopo ha vinto 2 - 0 contro il... ' Che eredità è una squadra con un'età media di 29,3 anni (Smalling, Lukaku e Dybala) quando ...... non è andato a vedere la partita che ilgiocava in quella città. E penso ad ora che a ... Primo tra tutti quello di Kvarail cui apporto forse non avrebbe segnato l'anno scorso i 30 goal ...L' Atalanta continua a fare i conti con le assenze, soprattutto in difesa. Toloi sembrava già poter rientrare contro il Bologna ma, per evitare ricadute, potrebbe addirittura non esserci neanche ...Negli ultimi giorni la Guardia di Finanza ha sequestrato 1,2 tonnellate di botti illegali; ad Ischia trovata la “batteria di Maradona”: ...