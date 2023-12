Napoli | Samardzic si avvicina | ecco la strategia di De Laurentiis

Il Calcio Napoli si muove per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri in vista della sessione invernale del Calcio mercato . Il Calcio ... (2anews)

Il Napoli vuole fortemente portare a casa Samardzic I primi della lista in entrata in casa Napoli sono Samardzic e Demiral . De Laurentiis insegue ... (terzotemponapoli)

Il Napoli rischia di trovarsi a corto di centrocampista. Per il momento Lobotka è alle prese con l’infortunio. Anguissa partirà a gennaio per la ... (ilnapolista)

Il Napoli lavora sul mercato per trovare rinforzi in difesa e centrocampo: Mazzocchi , Faraoni e Samardzic sono i principali obiettivi per ... (napolipiu)

con i soldi di Elmas : era un'equazione probabile, è diventata una realtà. Ilha ricominciato il puzzle per la stellina dell'Udinese: Elif è stato già ceduto al Lipsia, Zielinski ..., ecco i soldi per. L'Inter cerca l'intesa con Djalo. Beste o Strefezza: la Viola sceglie. Capuano: "Io e il mio gemello scemo". L'apertura di Tuttosport: "Vlahovic - Lukaku, la resa ...Intanto, i campioni d'Italia hanno voglia di acquistare un altro giovane talento come Lazar Samardzic. Calciomercato Napoli: Samardzic ha l'ultima parola Calciomercato Napoli - La cessione di Elmas al ...Scatto deciso nella corsa al centrocampista serbo. Grazie agli ottimi rapporti con l’Udinese, il presidente prova il blitz a gennaio per anticipare la concorrenza ...