Napoli-Salernitana | ecco come avere il biglietto

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Da oggi sul sito ufficiale delsono disponibili i biglietti per la partitaSi sono già aperte le vendite dei biglietti della partitadi domenica 14 gennaio 2023 valida per la 20ma giornata del Campionato di Serie A. Quando si disputerà la partita Il derby campano sarà disputato sabato 13 gennaio 2024 alle ore 15 qualora lanon si dovesse qualificare ai Quarti di finale di Coppa Italia Freccia Rossa; domenica 14 gennaio 2024 alle ore 15 qualora lasi dovesse qualificare ai Quarti di finale di Coppa Italia Freccia Rossa. La vendita dei biglietti diLa vendita dei biglietti è divisa in due fasi: la prima fase è dedicata ai possessori ...

Il club granata chiede 4 milioni, iloffre 1.600. Mazzocchi fu acquistato dal DS della(Sabatini, rientrato da poco) due stagioni fa dal Venezia per 1 milione. Il club cederà l'...... è intervenuto Salvatore Soviero, ex portiere, tra le altre, die Genoa. Di seguito, un ... Chele è sembrato 'Fino alle espulsioni ho visto una gara equilibrata in cui sembrava non ...Il portale Salernitananews fa il punto su Pasquale Mazzocchi, esterno difensivo seguito dal Napoli: "Sabatini non intende fare grossi sconti, sebbene dovrà tener conto della volontà del calciatore e ...affermando che chi vuole acquistare giocatori della Salernitana deve pagarli come calciatori di un certo profilo. Difatti, ha detto che il Napoli dovrebbe valutare Mazzocchi come un giocatore da ...