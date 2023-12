Napoli | piace anche Konè del Borussia Monchengladbach

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilchiuderà per i nuovi acquisti entro il 6 gennaio L’esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato dei movimenti dela Radio Marte. Ecco cosa ha detto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”:“La squadra azzurra farà acquisti entro l’Epifania? Penso di sì,perché la hanno l’obiettivo della Supercoppa e, quindi, è chiaro che riuscire a mettere qualche rinforzo in vista della final four è molto utile per le ambizioni del club partenopeo“. Per il terzino è quasi fatta “Si aspetta l’ultima risposta dalla Salernitana per Mazzocchi, se non ci sarà modo di trovare una quadra chiuderanno per Faraoni. Zanoli aspetta solo il via libera, che dovrebbe avvenire dopo la gara col Monza, per andare in prestito al Genoa. Gli acquisti per il centrocampo probabilmente saranno due “A centrocampo probabilmente gli ...