Napoli | ospedale senza pronto soccorso | indagati due pediatri per morte bimba di tre mesi

Il caso che ha sconvolto la Campania: la piccola, arrivata in ospedale in crisi respiratoria, sarebbe stata respinta e indirizzata verso un altro ... (ilgiornale)

Lavezzi “accoltellato dal fratello” - ma la famiglia smentisce : l’ex attaccante del Napoli ricoverato in ospedale

Notizie drammatiche per Ezequiel Lavezzi. l’ex calciatore di Napoli e Paris Saint Germani si trova infatti ricoverato in ospedale in Uruguay, al ... (thesocialpost)