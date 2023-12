Napoli | neonata muore dopo essere stata respinta dall' ospedale

Poco prima dell'ora di pranzo del 23 dicembre, come riporta Il Mattino , il padre della bimba ha chiesto l'intervento del 118 ed è sceso in strada ad ... (247.libero)

Aveva appena compiuto 3 mesi, una neonata di Torre Annunziata (Napoli) è morta dopo essere stata colpita da una crisi respiratoria. Durante le feste natalizie, la piccola è stata portata dal papà all'ospedale di Boscotrecase, dove però non era operativo il pronto soccorso. Si tiene oggi l'autopsia sul corpo della bimba di tre mesi in crisi respiratoria respinta dall'ospedale perché non ha il pronto soccorso e morta durante il trasferimento.